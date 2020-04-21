2020-04-21T11:11:50+03:00
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Более 200 иностранных студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого получили продуктовые наборы

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Фото: ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоФото: ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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Более 200 студентов Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого из разных стран, проживающие в университетском общежитии, по решению руководства вуза получили наборы самых необходимых продуктов.

В период пандемии иностранные студенты оказались в непростой экономической ситуации. Чтобы помочь ребятам, которые находятся вдали от своих семей и родных, руководство университета приняло решение о формировании и передаче бесплатных продуктовых наборов.

В каждом наборе были макароны, печенье, куриные консервы, чай и сгущенное молоко. Всего помощь была оказана более 200 студентам, обучающимся в ТГПУ им. Л. Н. Толстого по программам основного высшего и дополнительного образования.

Нгуен Тхи Тхуи Куен (Вьетнам, магистрант II курса международного факультета): «Мы были очень удивлены, когда получили сегодня неожиданный подарок от нашего университета. Мы оценили это как огромную заботу университета о нас. Уже месяц самоизоляции в общежитии оказался трудным временем, но мы стараемся соблюдать принятые для всех правила. Хотелось бы сказать большое спасибо руководству университета и всем нашим преподавателям за внимание к нам. Мы вас любим

Мейрем Овлякулыева (Туркменистан, студентка IV курса международного факультета): «Как хорошо, когда в жизни есть люди, которые могут нас порадовать и приятно удивить. Сегодня университет преподнес нам не просто чудесный подарок, но и отличные эмоции, счастье и хорошее настроение. Спасибо за этот дар и внимание. Этот подарок будет напоминать нам о самых светлых минутах нашей жизни. Благодарю, что подарили не просто набор продуктов, а приятные впечатления и теплые воспоминания.»

Ранее для организации обучения в дистанционном формате для иностранных студентов, у которых нет собственного ноутбука или компьютера, в общежитии были оборудованы индивидуальные рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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