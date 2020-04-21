В Туле корпус психиатрической больницы переоборудуют для больных коронавирусом
В ближайшее время откроется еще один инфекционный госпиталь в регионе
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В отделении областной психиатрической больницы в поселке Петровский появится порядка 90 коек для больных коронавирусом.
Пациенты, которые ранее находились в этом корпусе, распределены по другим отделениям.
Сотрудников переведут на вакантные должности в рамках учреждения. Кроме того, им предложат работу в инфекционном госпитале.
Всего в Тульской области должно быть 733 койки для больных коронавирусом. Они есть уже в 5 учреждениях. Готовится к открытию инфекционный госпиталь в Щекинской городской больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU