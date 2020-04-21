Больницы Тульской области временно прекратили операции и плановую госпитализацию

21 Апр 2020 2020-04-21T10:20:15+03:00

При этом в полном объеме продолжают оказывать экстренную помощь

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В Тульской области в медучреждениях временно не проводят операции и плановые госпитализации. Приостановлены профилактические меосмотры, диспансеризация и выезды передвижных медицинских комплексов, в том числе и в села.

При этом в полном объеме помощь получают пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также пациенты, находящиеся на заместительной почечной терапии. Экстренную помощь также продолжают оказывать.

Для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями работают горячие линии по профилю на базе клинико-диагностического центра облбольницы, онкодиспансера, горбольницы № 13 и областной клинической больницы № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU