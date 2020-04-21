В Тульской области жильцы потушили горящую квартиру до приезда пожарных

21 Апр 2020 2020-04-21T09:16:19+03:00

В результате происшествия пострадали люди

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20 апреля в Новомосковске на ул. Донской проезд загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:30.

К месту происшествия выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии пожарные установили, что возгорание потушили жильцы квартиры сами.

В результате происшествия есть пострадавшие. В комнате оплавилась вытяжка и потолок. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU