В Тульской области жильцы потушили горящую квартиру до приезда пожарных
В результате происшествия пострадали люди
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20 апреля в Новомосковске на ул. Донской проезд загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:30.
К месту происшествия выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии пожарные установили, что возгорание потушили жильцы квартиры сами.
В результате происшествия есть пострадавшие. В комнате оплавилась вытяжка и потолок. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU