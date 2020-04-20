Голуби в Новомосковске Тульской области массово отравились

20 Апр 2020 2020-04-20T19:52:05+03:00

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В конце прошлой недели жители региона в соцсетях активно обсуждали тему массовой гибели голубей на улицах Новомосковска. Высказывались различные версии – от мутировавшего в птичий грипп кокронавируса, выбросов заработавших вновь на полную мощность местных химпредприятий, до того, что всему виной антисептическая обработка улиц. Точку в теме поставили специалисты комитета ветеринарии по Тульской области, сообщившие результаты исследования трупов погибших в Новомосковске голубей.

По словам экспертов, вирус высокопатогенного гриппа птиц не обнаружен. Однако причиной смерти могло стать пищевое отравление. Тем не менее, чтобы исключить версию птичьего гриппа H5N1 смертельно опасного и для людей, ветеринары отберут еще 210 проб на этот вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU