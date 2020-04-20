Экс-нападающий канониров Максим Данилин успешно доиграл сезон тульского «Арсенала»

20 Апр 2020 2020-04-20T19:23:36+03:00

Сделал он это виртуально - в турнире «Самая быстрая лига».

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В соревнованиях в футбольном симуляторе принимали участие действующие и бывшие профессиональные игроки команд премьер-лиги, играя между собой по расписанию реального чемпионата России, в итоге доведя его до полноценного виртуального окончания.

Данилин, защищая честь виртуального тульского «Арсенала», провел 8 матчей, ни разу не проиграв. В итоге на балансе его команды 4 победы и 4 ничьих - 44 очка и 6 место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU