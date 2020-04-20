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В Тульскую область приехали более двух тысяч москвичей

Немногим менее – из Помосковья
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульскую область приехали более двух тысяч москвичейВ Тульскую область приехали более двух тысяч москвичейФото: Алексей ФОКИН
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Именно такие цифры показывает внедренная в регионе с 17 апреля электронная форма пропуска для въезжающих в Тульскую область. Ей воспользовались уже более 3 тысяч человек. Более 2 тысяч из них приехали из Москвы, более полутора тысяч - из Подмосковья, 56 человек - из Калужской области и еще 9 – из Воронежской.

Вместе с тем, за тот же период на семи постах полиции на въезде в регион зафиксировано более 5 тысяч автомобилей, пересекших границу с Московской областью.

Напомним, что с 17 апреля все приезжающие в регион должны сообщить информацию о себе по телефону горячей линии 8 (800) 200-71-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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