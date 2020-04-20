Экс-мэра Тулы Александра Прокопука условно-досрочно отпускают из колонии

20 Апр 2020 2020-04-20T17:07:05+03:00

Осужденный за растрату в ближайшее время выйдет на свободу

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Сегодня, 20 апреля, прошло заседание суда, на котором было рассмотрено апелляционное представление прокуратуры на решение Центрального суда о возможности освобождения Александра Прокопука по УДО. Сам бывший мэр Тулы не присутствовал на заседании. Решение о досрочном освобождении судом было принято еще 27 февраля. Однако на тот момент прокуратура его оспорила. Согласно процессуальным тонкостям, спустя почти два месяца решение все же вступило в законную силу.

Таким образом, лишение свободы для Прокопука заменено ограничением свободы на весь оставшийся срок. На данный момент экс-градоначальника в колонии удерживает только оформление необходимых документов.

Напомним, приговор бывшему мэру Тулы и директору «Спецавтохозяйства» Александру Прокопуку вынесли 12 мая 2016 года, назначив 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. Впоследствии срок был уменьшен на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU