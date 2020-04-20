20 Апр 2020 2020-04-20T17:04:04+03:00

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Терапевтическое отделение тульской городской клинической больницы им. Д.Я. Ваныкина закрыли на карантин. У пациента выявили коронавирус.

У контактировавших с ним сотрудников взяли анализы на COVID-19. До получения результатов обследования часть сотрудников находится дома. Еще часть - на рабочем месте для оказания помощи пациентам.

Заболевшего при поступлении в больницу изолировали в отдельной палате, с другими больными он не контактировал.

Терапевтическое отделение возобновит работу после выписки пациентов и получения отрицательных результатов всех сотрудников. Сейчас в нем проводится дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU