Отделение тульской городской клинической больницы им. Д.Я. Ваныкина закрыли на карантин
Терапевтическое отделение тульской городской клинической больницы им. Д.Я. Ваныкина закрыли на карантин. У пациента выявили коронавирус.
У контактировавших с ним сотрудников взяли анализы на COVID-19. До получения результатов обследования часть сотрудников находится дома. Еще часть - на рабочем месте для оказания помощи пациентам.
Заболевшего при поступлении в больницу изолировали в отдельной палате, с другими больными он не контактировал.
Терапевтическое отделение возобновит работу после выписки пациентов и получения отрицательных результатов всех сотрудников. Сейчас в нем проводится дезинфекция.
ИСТОЧНИК KP.RU