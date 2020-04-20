В Туле 33 мотоциклиста нарушили ПДД
Таковы итоги рейдов сотрудников ГИБДД с 13 по 19 апреля
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В Туле 33 мотоциклиста нарушили ПДД. Таковы итоги рейдов сотрудников ГИБДД с 13 по 19 апреля. Восемь человек управляли мотоциклом без мотошлема, у семи не было водительского удостоверения, еще у девяти отсутствовали документы. Также были выявлены и другие нарушения ПДД.
Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта проводят на территории региона с 10 по 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU