20 Апр 2020 2020-04-20T16:57:28+03:00

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В Туле 33 мотоциклиста нарушили ПДД. Таковы итоги рейдов сотрудников ГИБДД с 13 по 19 апреля. Восемь человек управляли мотоциклом без мотошлема, у семи не было водительского удостоверения, еще у девяти отсутствовали документы. Также были выявлены и другие нарушения ПДД.

Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта проводят на территории региона с 10 по 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU