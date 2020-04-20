В Тульской области нарушитель парковки протащил по дороге сотрудника ГИБДД

20 Апр 2020 2020-04-20T16:41:18+03:00

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В селе Богословское Ясногорского района на 29-летнего водителя машины сотрудники ГИБДД собирались составить протокол за нарушение правил парковки.

В этот момент автомобилист решил покинуть место происшествия и начал движение. Мужчина волоком протащил около 60 метров по дороге сотрудника ГИБДД, который держался за дверь автомобиля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU