Жительница Тульской области отправится под суд за избиение четырехмесячного сына
СУ СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.
По данным следствия, 23 февраля 2020 года ночью женщина в Чернском районе несколько раз ударила кулаком по голове 4-месячного сына. Это произошло после того как мальчик долго плакал и не мог успокоиться. Женщина признала вину полностью.
В настоящее время ребенок выписан из больницы, находится в доме малютки. Решается вопрос о лишении родительских прав матери ребенка.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU