Жительница Тульской области отправится под суд за избиение четырехмесячного сына

20 Апр 2020 2020-04-20T15:56:13+03:00

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СУ СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, 23 февраля 2020 года ночью женщина в Чернском районе несколько раз ударила кулаком по голове 4-месячного сына. Это произошло после того как мальчик долго плакал и не мог успокоиться. Женщина признала вину полностью.

В настоящее время ребенок выписан из больницы, находится в доме малютки. Решается вопрос о лишении родительских прав матери ребенка.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU