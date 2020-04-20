2020-04-20T15:56:13+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области отправится под суд за избиение четырехмесячного сына

Мальчик находится в доме малютки
Мария ВЛАСОВА
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СУ СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, 23 февраля 2020 года ночью женщина в Чернском районе несколько раз ударила кулаком по голове 4-месячного сына. Это произошло после того как мальчик долго плакал и не мог успокоиться. Женщина признала вину полностью.

В настоящее время ребенок выписан из больницы, находится в доме малютки. Решается вопрос о лишении родительских прав матери ребенка.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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