В Туле не поделили дорогу «Lada Largus» и «Daewoo Gentra»

20 Апр 2020 2020-04-20T13:01:41+03:00

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18 апреля в 5-00 на пересечении улиц Тимирязева и Буденного в Туле произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Lada Largus» столкнулся с автомобилем «Daewoo Gentra» под управлением 51-летнего мужчины.

По предварительной информации, первый водитель не предоставил преимущества в движении другому автомобилю.

Затем «Daewoo» наехал на опору дорожного знака.

В результате ДТП пассажир «Daewoo», 66-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU