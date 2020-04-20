В Туле не поделили дорогу «Lada Largus» и «Daewoo Gentra»
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18 апреля в 5-00 на пересечении улиц Тимирязева и Буденного в Туле произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Lada Largus» столкнулся с автомобилем «Daewoo Gentra» под управлением 51-летнего мужчины.
По предварительной информации, первый водитель не предоставил преимущества в движении другому автомобилю.
Затем «Daewoo» наехал на опору дорожного знака.
В результате ДТП пассажир «Daewoo», 66-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU