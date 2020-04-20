В Тульской области водитель «ВАЗа» сбил на проезжей части двух пешеходов
Один из них от полученных травм скончался на месте происшествия
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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19 апреля в 22.10 на 6 км дороги «Волово-Баскаково-Панарино» Воловского района произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 2101» наехал на 30-летнего мужчину и 32-летнюю женщину.
По предварительной информации, пешеходы находились на проезжей части вне населенного пункта без светоотражающих элементов на одежде.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина с полученными травмами была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU