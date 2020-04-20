В Тульской области пьяный водитель иномарки устроил ДТП
Мужчина получил травмы и был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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17 апреля в 18.05 на 27 км дороги «Тула – Новомосковск» Киреевского района произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Cruze» столкнулся с попутным автомобилем «Daewoo Nexia» под управлением 37-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «Chevrolet» получил травмы и был госпитализирован. По предварительной информации, в момент аварии он был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU