2020-04-20T12:40:04+03:00
Происшествия

В Тульской области пьяный водитель иномарки устроил ДТП

Мужчина получил травмы и был госпитализирован
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

17 апреля в 18.05 на 27 км дороги «ТулаНовомосковск» Киреевского района произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Cruze» столкнулся с попутным автомобилем «Daewoo Nexia» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Chevrolet» получил травмы и был госпитализирован. По предварительной информации, в момент аварии он был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24