Жительница Тульской области фиктивно прописала у себя двух мигрантов
В отделении полиции проводится процессуальная проверка
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В Дубне 45-летняя жительница зарегистрировала в своей квартире двух иностранцев. При этом им не было предоставлено фактическое место жительства. Да и где находились сами мигранты, было неизвестно.
Полицейские выявили случай фиктивной постановки на учёт иностранцев. Подозреваемая призналась в нарушении законодательства. Сейчас в отделении полиции проводится процессуальная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU