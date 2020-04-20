2020-04-20T12:00:10+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области фиктивно прописала у себя двух мигрантов

В отделении полиции проводится процессуальная проверка
Мария ВЛАСОВА
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В Дубне 45-летняя жительница зарегистрировала в своей квартире двух иностранцев. При этом им не было предоставлено фактическое место жительства. Да и где находились сами мигранты, было неизвестно.

Полицейские выявили случай фиктивной постановки на учёт иностранцев. Подозреваемая призналась в нарушении законодательства. Сейчас в отделении полиции проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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