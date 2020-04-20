Тульские росгвардейцы и Софья Фисенко онлайн исполнили песню «Мы – единое целое»

20 Апр 2020 2020-04-20T11:48:45+03:00

Композиция посвящена всем тем, кто находится дома на самоизоляции

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Военнослужащие оркестра Управления Росгвардии по Тульской области и участница детского Евровидения (2016 г.) Софья Фисенко онлайн исполнили песню «Мы – единое целое». Ее посвятили всем тем, кто находится дома на самоизоляции.

Композиция прозвучала в рамках специального интернет-проекта Росгвардии «#ПокаВыДома». В ведомстве призывают в условиях пандемии объединиться, чтобы вместе преодолеть трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU