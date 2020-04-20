Двое жителей Тульской области пытались украсть металлолом
Однако их задержали полицейские
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В Узловском районе двое местных жителей пытались украсть металлолом, чтобы в дальнейшем его продать. Они сорвали с петель дверь сарая, где владелец хранил лом чёрного металла. Но мужчина обнаружил злоумышленников и сообщил в полицию.
Сотрудники патрульно-постовой службы пресекли попытку кражи и доставили подозреваемых для разбирательства. Они признались в покушении на кражу.
В полиции проводится процессуальная проверка, выясняются все детали и обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU