На базе Тульской детской областной клинической больницы открылся инфекционный госпиталь
Сейчас в госпитале находится более 90 человек
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На базе Тульской детской областной клинической больницы открылся инфекционный госпиталь. В нем находятся более 90 человек. Это жители региона с подтвержденной коронавирусной инфекцией, подозреваемые в заражении COVID-19 и пациенты с внебольничной пневмонией.
Четырехэтажный корпус готов принять 204 больных. Штат госпиталя укомплектован медицинским персоналом, обеспечен средствами защиты. Лекарственные препараты имеются в необходимом количестве.
ИСТОЧНИК KP.RU