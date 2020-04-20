20 Апр 2020 2020-04-20T10:36:33+03:00

Сейчас в госпитале находится более 90 человек

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На базе Тульской детской областной клинической больницы открылся инфекционный госпиталь. В нем находятся более 90 человек. Это жители региона с подтвержденной коронавирусной инфекцией, подозреваемые в заражении COVID-19 и пациенты с внебольничной пневмонией.

Четырехэтажный корпус готов принять 204 больных. Штат госпиталя укомплектован медицинским персоналом, обеспечен средствами защиты. Лекарственные препараты имеются в необходимом количестве.

ИСТОЧНИК KP.RU