Полузащитник тульского «Арсенала» отправил в свою родную деревню гуманитарную помощь
Он приобрел для земляков более 100 продуктовых наборов
Полузащитник тульского «Арсенала» отправил в свою родную деревню гуманитарную помощьФото: соцсети
Изменить размер текста:
Находящийся сейчас на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в городе оружейников 19-летний Ламек Банда приобрел для своих земляков в Замбии более сотни продуктовых наборов с сахаром, мукой, рисом и солью, а также средствами гигиены.
Кроме того, футболист призвал земляков оставаться дома и внимательней относится к своему здоровью.
Напомним, что Банда пришел в «Арсенал» летом прошлого года. 12 июля он дебютировал в основном составе в матче первого тура РПЛ против «Динамо». В целом же, в текущем сезоне он успел сыграть в восьми матчах.
ИСТОЧНИК KP.RU