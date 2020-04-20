2020-04-20T10:17:11+03:00
Спорт

Полузащитник тульского «Арсенала» отправил в свою родную деревню гуманитарную помощь

Он приобрел для земляков более 100 продуктовых наборов
Игорь КОПЫТОВ
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Полузащитник тульского «Арсенала» отправил в свою родную деревню гуманитарную помощьПолузащитник тульского «Арсенала» отправил в свою родную деревню гуманитарную помощьФото: соцсети
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Находящийся сейчас на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в городе оружейников 19-летний Ламек Банда приобрел для своих земляков в Замбии более сотни продуктовых наборов с сахаром, мукой, рисом и солью, а также средствами гигиены.

Кроме того, футболист призвал земляков оставаться дома и внимательней относится к своему здоровью.

Напомним, что Банда пришел в «Арсенал» летом прошлого года. 12 июля он дебютировал в основном составе в матче первого тура РПЛ против «Динамо». В целом же, в текущем сезоне он успел сыграть в восьми матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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