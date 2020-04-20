2020-04-20T10:00:10+03:00
Общество

В Туле обнаружены незаконно работающие ларьки

Их выявили в ходе недавнего рейда городской администрации
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле обнаружены незаконно работающие ларькиВ Туле обнаружены незаконно работающие ларькиФото: Игорь КОПЫТОВ
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Сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы провели рейды по местам, где торговля, в соответствии с указом губернатора, запрещена. В ходе проверки было выявлено 48 работающих нестационарных торговых точек.

Информация по ним передана в правоохранительные органы для последующего составления протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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