В Туле обнаружены незаконно работающие ларьки

20 Апр 2020 2020-04-20T10:00:10+03:00

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Сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы провели рейды по местам, где торговля, в соответствии с указом губернатора, запрещена. В ходе проверки было выявлено 48 работающих нестационарных торговых точек.

Информация по ним передана в правоохранительные органы для последующего составления протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

ИСТОЧНИК KP.RU