2020-04-20T10:03:09+03:00
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В Туле почти 50 палаток работали вопреки запрету

Информация по ним передана в правоохранительные органы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Только за один день сотрудники управления по административно-техническому надзору выявили 48 работающих палаток.

И это несмотря на то, что деятельность нестационарных торговых объектов, не включенных в схему размещения НТО, временно запрещена.

Информация по ним передана в правоохранительные органы для последующего составления протоколов об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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