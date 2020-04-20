В Туле почти 50 палаток работали вопреки запрету

20 Апр 2020 2020-04-20T10:03:09+03:00

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Только за один день сотрудники управления по административно-техническому надзору выявили 48 работающих палаток.

И это несмотря на то, что деятельность нестационарных торговых объектов, не включенных в схему размещения НТО, временно запрещена.

Информация по ним передана в правоохранительные органы для последующего составления протоколов об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

ИСТОЧНИК KP.RU