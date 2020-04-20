В Тульской области дезинфицируют посты на въездах в регион

20 Апр 2020 2020-04-20T09:55:45+03:00

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На въездах в Тульскую область дезинфицируют посты. Её проводят специалисты тульского спасательного центра.

Посты на въездах в регион работают круглосуточно. Полицейские ведут учет приезжающих в Тульскую область и выдают им предписания о необходимости самоизоляции в течение 14 дней.

Все прибывающие в область обязаны сообщить информацию о себе и своем месте пребывания по телефону: 8-800-200-71-02 или через форму на сайте covid.tularegion.ru.

Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU