2020-04-20T09:44:46+03:00
Общество

Цены на имбирь в Туле пошли на спад

Тему эту активно обсуждают туляки в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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Цены на имбирь в Туле пошли на спадЦены на имбирь в Туле пошли на спадФото: соцсети
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Цена на корень в супермаркетах упала уже больше, чем в два раза, по сравнению с той, что была в начале апреля. Тогда она резко взлетела до 1,5 тысяч из-за эпидемии коронавируса. Сейчас имбирь можно купить уже в пределах 700 рублей за килограмм.

Кстати, подорожавшие также резко лимоны, остались прежней цены - 400-500 рублей за килограмм.

Что послужило причиной резкого взлета стоимости цитрусовых и имбиря? Скорее всего лишь ажиотаж – одномоментно туляки начали активно скупать эти продукты в целях профилактики заболеваний и для укрепления иммунитета. Ритейлеры решили нажиться на повышенном спросе. Сейчас спрос упал, пошли вниз и цены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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