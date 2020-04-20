20 Апр 2020 2020-04-20T09:20:55+03:00

Кто в понедельник, 20 апреля, останется в Туле без электричества Фото: Игорь КОПЫТОВ

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Сегодня, 20 апреля, подача электроэнергии будет приостановлена с 12.00 и до окончания плановых ремонтных работ по следующим адресам:

Центральный округ: ул. Циолковского, 60, 60а, 62, 77, 79; ул. Шевченко, 43-81 (нечетные номера), 58а, 58-82 (четные номера); ул. С. Стальского, 10-30 (четные номера), 1-17 (нечетные номера); ул. Станиславского, 81, 83; ул. Лескова, 1-11 (нечетные номера), 2, 2а, 2б; ул. Щедрина, 1-9 (нечетные номера), 2-12 (четные номера); ул. 1-я Гостеевская, 1-10, пер. Водоохранный, 15; ул. Джамбула, 10-28 (четные номера), 9-21 (нечетные номера), 17а, 28а; ул. Радищева, 2-10, 14-20 (четные номера), 3-11 (нечетные номера); ул. 1-я Зеркальная, 1-12; ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11; ул. Серебровская, 25-37 (нечетные номера); ул. Карпова, 50, 52, 58, 60; д. Варваровка.

Мясново: 8-й пр-зд, 34-50 (четные номера), д. 29-41 (нечетные номера); 9-й пр-зд, 36-46 (четные номера), 39б-51 (нечетные номера); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10;

Пролетарский округ: 1-й Песчаный пр-зд, 2-8 (четные номера), 3-21 (нечетные номера); 2-й Песчаный пр-зд, 3-24; ул. Песчаная, 1-18; ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечетные номера), 2-20 (четные номера); ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечетные номера); 2-й Песчаный пр-зд, 17; ул. 3-я Песчаная, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU