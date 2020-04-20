Болельщики тульского футбольного «Арсенала» приняли посильное участие в социальной акции
Присоединиться к участникам акции им предложил Российский футбольный союз
Болельщики тульского футбольного «Арсенала» приняли посильное участие в социальной акцииФото: соцсети
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Туляки помогли в разгрузке продуктов и предметов первой необходимости, предназначенных для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, одиноких пенсионеров Тульской области, которые те получат во время самоизоляции от коронавируса.
А в Новомосковске спортсмены помогли разгрузить фуру с продовольствием и товарами первой необходимости для социально-реабилитационного центра №3.
ИСТОЧНИК KP.RU