2020-04-20T09:07:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Болельщики тульского футбольного «Арсенала» приняли посильное участие в социальной акции

Присоединиться к участникам акции им предложил Российский футбольный союз
Игорь КОПЫТОВ
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Болельщики тульского футбольного «Арсенала» приняли посильное участие в социальной акцииБолельщики тульского футбольного «Арсенала» приняли посильное участие в социальной акцииФото: соцсети
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Туляки помогли в разгрузке продуктов и предметов первой необходимости, предназначенных для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, одиноких пенсионеров Тульской области, которые те получат во время самоизоляции от коронавируса.

А в Новомосковске спортсмены помогли разгрузить фуру с продовольствием и товарами первой необходимости для социально-реабилитационного центра №3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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