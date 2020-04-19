Тульская область заняла седьмое место по количеству заболевших в стране
а последние сутки в регионе зафиксировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом. Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Щекинского, Узловского, Веневского, Киреевского, Кимовского, Ясногорского, Богородицкого и Плавского районов. Так, из общего количества заболевших 13 - работают в Москве, остальные - контактировали с заболевшими. Все заболевшие были изолированы и находятся под наблюдением врачей.
Так, на сегодняшний день Тульская область переместилась с 18 на 7 место по количеству заболевших коронавирусом людей по стране за сутки. Ежедневно региональные позиции в этом эпидемиологическом рейтинге меняются.
Отметим, что в стране за сутки зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах России.
ИСТОЧНИК KP.RU