2020-04-19T18:06:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульская область заняла седьмое место по количеству заболевших в стране

Рейтинг составлен по количеству заболевших человек за последние сутки
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульская область заняла седьмое место по количеству заболевших в странеТульская область заняла седьмое место по количеству заболевших в странеФото: Алексей ФОКИН
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а последние сутки в регионе зафиксировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом. Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Щекинского, Узловского, Веневского, Киреевского, Кимовского, Ясногорского, Богородицкого и Плавского районов. Так, из общего количества заболевших 13 - работают в Москве, остальные - контактировали с заболевшими. Все заболевшие были изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Так, на сегодняшний день Тульская область переместилась с 18 на 7 место по количеству заболевших коронавирусом людей по стране за сутки. Ежедневно региональные позиции в этом эпидемиологическом рейтинге меняются.

Отметим, что в стране за сутки зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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