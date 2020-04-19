Полицейские продолжают контролировать приезжающие в Тульскую область машины
На тульских трассах продолжается настоящий полицейский контроль, который пристально следит за приезжающими в область машинами. Полицейские заняли новые посты на въезде в Тульскую область с 17 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса на территории региона.
Так, сотрудники полиции проверяют тех, кто прибывает в область из из Москвы, а также из других регионов. Такая проверка на автодорогах ведется и по настоящий момент.
Полицейские ведут учет новоприбывших, узнают о целях визита, места их пребывания и проводят мероприятия выборочного контроля. Также, всем прибывшим в регион гражданам выдаются уведомления об обязательной 14-дневной самоизоляции.
Помимо этого, в связи с новым указом, все вернувшиеся или приехавшие в Тульскую область граждане обязаны самоизолироваться сообщить о своем прибытии по телефону: 8-800-200-71-02.
ИСТОЧНИК KP.RU