Полицейские продолжают контролировать приезжающие в Тульскую область машины

19 Апр 2020 2020-04-19T13:04:20+03:00

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На тульских трассах продолжается настоящий полицейский контроль, который пристально следит за приезжающими в область машинами. Полицейские заняли новые посты на въезде в Тульскую область с 17 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса на территории региона.

Так, сотрудники полиции проверяют тех, кто прибывает в область из из Москвы, а также из других регионов. Такая проверка на автодорогах ведется и по настоящий момент.

Полицейские ведут учет новоприбывших, узнают о целях визита, места их пребывания и проводят мероприятия выборочного контроля. Также, всем прибывшим в регион гражданам выдаются уведомления об обязательной 14-дневной самоизоляции.

Помимо этого, в связи с новым указом, все вернувшиеся или приехавшие в Тульскую область граждане обязаны самоизолироваться сообщить о своем прибытии по телефону: 8-800-200-71-02.

ИСТОЧНИК KP.RU