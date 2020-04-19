19 Апр 2020 2020-04-19T12:45:08+03:00

В Тульской области все МФЦ и непродовольственные магазины будут работать по новой схеме Фото: Алексей ФОКИН

Новые корректировки в указ о работе организаций в нерабочие дни внес губернатор региона

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В Тульской области в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции постоянно меняются ограничительные меры в работе многих предприятий и организаций региона. Вчера, 18 апреля, стал известен полный список того, какие организации продолжат, а также скорректируют свою работу, до 26 апреля 2020 года.

Публикуем полный список организаций, которые будут работать до 26 апреля 2020 года:

- Продовольственные магазины, включая алкоголь и табак, специализированные табачные магазины

- Продажа продовольственных товаров в НТО, включенных в схему размещения НТО на территории соответствующего муниципального образования Тульской области, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски-автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка»

- Общественное питание путем осуществления дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза

- Столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций

- Аптеки и аптечные пункты

- Объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия

- Организации системы нефтепродуктообеспечения, АЗС и АГЗС, а также находящиеся с данными организациями в технологической кооперации

- Объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами

- Объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи (специализированные магазины сотовой связи), спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию

- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу товаров первой необходимости.

- Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

- Объекты розничной торговли цветочной продукцией, реализующие такую продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки

- Объекты розничной торговли, реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки

- Объекты торговли, реализующие строительные материалы без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки

- Автосалоны – при условии нахождения в салоне не более 10 человек единовременно и проведения не реже 1 раза в два часа рабочего дня проветривания и дезинфекции помещений (оборудования, предметов)

- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, оказывающие услуги шиномонтажа, автомоек (включая формат самообслуживания), реализующие автозапчасти

- Плодопитомники, объекты торговли семенами, саженцами, рассадой, удобрениями и другими товарами для садоводства и огородничества, реализующие продукцию исключительно путем осуществления курьерской доставки

- Объекты розничной торговли без посещения торгового зала клиентами (только на курьерскую доставку)

- Ветеринарные клиники и иные организации в сфере лечения, профилактики и диагностики болезней животных

- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги

- Бытовые услуги (химчистка, ремонт одежды и обуви, ремонт телефонов, оргтехники, бытовой техники, фотоуслуги и т.д.)

- Салоны красоты, парикмахерские – по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно

Нотариусы (по предварительной записи в режиме дежурных нотариальных контор)

- Адвокатские палаты (коллегии, кабинеты), адвокаты (по предварительной записи в режиме дежурных адвокатов)

- Ломбарды, микрофинансовые организации (преимущественно на неотложные финансовые операции)

- Стоматологии – по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме до 30.04.2020

- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие страховые консалтинговые и рекламные услуги, осуществляющие деятельность в дистанционном режиме

- Операторы связи, в том числе почтовой, сотовой, фиксированной, спутниковой. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с организациями, указанными в настоящем пункте, в технологической кооперации

- СМИ, услуги в сфере массовых коммуникаций

- Реализация печатной продукции в киосках

- Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий

- Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в технологической кооперации с организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая производство и выпуск средств массовой информации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных

- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные и логистические услуги

- Клининговые организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие уборку и дезинфекцию производственных и офисных помещений организаций

- Охранные организации, оказывающие охранные услуги

- Организации, обеспечивающие расчёты за жилищно-коммунальные услуги и энергоресурсы

- Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации, кадастровую деятельность и технический учет жилого фонда

- Организации, осуществляющие производство строительных материалов

- Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие аварийно-восстановительные работы, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, реставрационные работы

- Организации, выполняющие работы по благоустройству

- Системообразующие предприятия и организации, находящиеся в технологической кооперации с системообразующими предприятиями, перечень которых утверждается штабом по координации деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики Тульской области в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (CОVID-19) на территории Тульской области

- Организации в сфере энергетики, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснабжающие организации, поставщики коммунальных ресурсов

- Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в технологической кооперации с организациями в сфере энергетики, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснабжающие организации, поставщики коммунальных ресурсов

- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению и обслуживанию МКД

- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов

- Специализированные организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие функционирование систем жизнеобеспечения МКД

- Организации, обеспечивающие безопасность дорожного движения

- Организации, осуществляющие подготовку граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, в режимах дистанционного обучения и практических занятий с соблюдением интервала между этими занятиями в 30 минут для дезинфекционной обработки салона автотранспортного средства

- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки (включая продукты питания), удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного материала

- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды

- Организации и индивидуальные предприниматели, занятые на сезонных полевых работах, животноводческие хозяйства

- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, производству, хранению и реализации семени сельскохозяйственных животных

- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной техники

- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку ингредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудования в сфере агропромышленного комплекса.

- Организации, осуществляющие строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса

- Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие сезонные работы по охране, защите и воспроизводству лесов

ИСТОЧНИК KP.RU