2020-04-19T10:36:32+03:00
Общество

Губернатор региона поздравил жителей Тульской области с Великой Пасхой

Губернатор Тульской области поздравил жителей и священнослужителей с большим православным праздником
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Губернатор региона поздравил жителей Тульской области с Великой ПасхойГубернатор региона поздравил жителей Тульской области с Великой ПасхойФото: Алексей ФОКИН
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19 апреля все верующие отмечают Великую Пасху. Жители Тульской области, не смотря на все введенные запреты и карантин, не стали отказываться от традиций и сегодня встречают Пасху в стенах родного дома.

Так, губернатор региона решил поддержать туляков и поздравил каждого жителя области и священнослужителя с великим христианским праздником.

- Дорогие жители Тульской области! Уважаемые священнослужители! Поздравляю вас с Пасхой!

Этот светлый христианский праздник символизирует надежду, побуждает совершать благие дела.

Сегодня мы встречаем Пасху в непростое для всего мира время, когда наши ответственность и единство проходят проверку на прочность.

Уверен, что любовь к ближнему и вера в добро помогут нам благополучно преодолеть любые трудности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья! Берегите себя и своих близких, - поздравил с Пасхой каждого жителя региона губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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