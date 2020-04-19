Погода в Туле на 19 апреля: пасмурно и дожди
На Пасху туляков ждет пасмурная и немного прохладная погода
Погода в Туле на 19 апреля: пасмурно и дождиФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 19 апреля, в светлый праздник Пасхи, туляков ждет пасмурная и дождливая погода. Днем столбик термометра покажет +7 градусов, а к вечеру жителей области ждет похолодание +3 градусов.
Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление вернется в норму и составит 741 мм.рт.ст.
Советуем тулякам быть осторожными, соблюдать санитарные правила и беречь свое здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU