19 Апр 2020 2020-04-19T10:07:49+03:00

Погода в Туле на 19 апреля: пасмурно и дожди Фото: Алексей ФОКИН

На Пасху туляков ждет пасмурная и немного прохладная погода

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Сегодня, 19 апреля, в светлый праздник Пасхи, туляков ждет пасмурная и дождливая погода. Днем столбик термометра покажет +7 градусов, а к вечеру жителей области ждет похолодание +3 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление вернется в норму и составит 741 мм.рт.ст.

Советуем тулякам быть осторожными, соблюдать санитарные правила и беречь свое здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU