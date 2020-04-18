Около 100 тысяч медицинских масок разойдутся по медучреждениям Тульской области

18 Апр 2020 2020-04-18T17:39:00+03:00

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Сегодня, 18 апреля, тульские работники здравоохранения получили новую партию средств индивидуальной защиты. Для реализации в Тульской области было принято около 100 000 медицинских перчаток и 2 000 защитных костюмов. В кратчайшие сроки все полученные средства индивидуальной защиты будут распределены среди медицинских учреждений по всей Тульской области. Кроме того, помимо принятой поставки, в складских резервах находится еще более 1 млн медицинских масок, которые при необходимости будут поставляться в Тульскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU