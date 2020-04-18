В Туле мужчина убил свою 48-летнюю знакомую в ходе "разгоревшегося" конфликта

18 Апр 2020 2020-04-18T17:25:53+03:00

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Отделом по Привокзальному району Следственного комитета Тульской области в отношении 32-летнего жителя Тульской области возбуждено уголовное дело по факту совершения им 17 апреля 2020 года убийства своей 48-летней знакомой. По данным предварительного расследования, подозреваемый вместе со своей знакомой находились в одном из домов, расположенных по ул. Ярославского поселка Михалково города Тулы. Между ними возник конфликт, перетекший в ссору, в ходе которой подозреваемый нанес жертве ножевые ранения грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления. Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками следственного управления при участии УМВД России по Тульской области. В настоящее время решается вопрос об назначении ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведения предварительного расследования сотрудниками следственных органов проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется допрос свидетелей произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU