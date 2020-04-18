На тульские дороги вышел особый мотопатруль Госавтоинспекции

18 Апр 2020 2020-04-18T14:17:24+03:00

Полицейские на мотоциклах проконтролируют безопасность дорожного движения на дорогах региона

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С 18 апреля на автодороги Тульской области вышел специализированный мотопатруль региональной Госавтоинспекции. ПОлицейские на мотоциклах будут вести службу по предупреждению аварийности на автомототранспорте. Помимо этого, в режиме скрытого патруля инспекторы ГАИ будут осуществлять ежедневный контроль за дорожным движением.

Госавтоинспекция отмечает, что основными причинами ДТП с мототранспортом являются превышение скоростного режима, нарушения правил маневрирования со «слепой зоной» видимости.

Сотрудники ГИБДД Тульской области просят водителей мототранспорта соблюдать все установленные правила дорожного движения и быть более внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU