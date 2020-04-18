На тульские дороги вышел особый мотопатруль Госавтоинспекции
С 18 апреля на автодороги Тульской области вышел специализированный мотопатруль региональной Госавтоинспекции. ПОлицейские на мотоциклах будут вести службу по предупреждению аварийности на автомототранспорте. Помимо этого, в режиме скрытого патруля инспекторы ГАИ будут осуществлять ежедневный контроль за дорожным движением.
Госавтоинспекция отмечает, что основными причинами ДТП с мототранспортом являются превышение скоростного режима, нарушения правил маневрирования со «слепой зоной» видимости.
Сотрудники ГИБДД Тульской области просят водителей мототранспорта соблюдать все установленные правила дорожного движения и быть более внимательными на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU