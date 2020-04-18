Сотрудники полиции начали проверять людей, прибывших в Тульскую область из других регионов

18 Апр 2020 2020-04-18T14:00:54+03:00

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В Тульской области начался строгий контроль и мониторинг граждан, прибывших на территорию региона, начиная с 17 апреля 2020 года. Теперь те люди, которые въезжают в область из других регионов обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию. Такие нововведения были приняты губернатором Тульской области в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки сотрудники полицейские зафиксировали около 2000 транспортных средств, который въезжал на территорию Тульской области. Из этого число более 1500 человек попали под новые правила и теперь обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Отметим, что соблюдение режима самоизоляции теперь строго будут контролировать сотрудники полиции по всей территории региона. Нарушителей ждет наказание в виде административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU