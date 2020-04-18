Тульской губернской чрезвычайной комиссии исполнилось 102 года

18 Апр 2020 2020-04-18T13:37:45+03:00

Комиссия по борьбе с контрреволюцией была создана еще в 1928 году

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Сегодня, 18 апреля 2020 г, исполняется 102 года со дня образования Тульской губернской чрезвычайной комиссии.

Органы комиссии были созданы для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Туле. Начала она свою работу 18 апреля 1918 года.

Сегодня 18 апреля 2020 г комиссии исполняется 102 года со дня образования органов безопасности на тульской земле.

ИСТОЧНИК KP.RU