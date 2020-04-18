Тульской губернской чрезвычайной комиссии исполнилось 102 года
Комиссия по борьбе с контрреволюцией была создана еще в 1928 году
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Сегодня, 18 апреля 2020 г, исполняется 102 года со дня образования Тульской губернской чрезвычайной комиссии.
Органы комиссии были созданы для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Туле. Начала она свою работу 18 апреля 1918 года.
Сегодня 18 апреля 2020 г комиссии исполняется 102 года со дня образования органов безопасности на тульской земле.
ИСТОЧНИК KP.RU