Десятки тульских домов остались без воды в субботу 18 апреля
Тулякам отключили воду с 10:00 утра в связи с ремонтными работами
Десятки тульских домов остались без воды в субботу 18 апреляФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 18 апреля, в Центральном районе Тулы произошло отключение воды по нескольким адресам. Так, с 10 часов утра многие туляки остались без водоснабжения в связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
Сегодня, 18 апреля, с 10.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Пирогова, д. 6-54, 3-37,
- ул. Советская, д. 86, ул.
- Гоголевская, д. 28.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU