18 Апр 2020 2020-04-18T13:18:46+03:00

Десятки тульских домов остались без воды в субботу 18 апреля Фото: Алексей ФОКИН

Тулякам отключили воду с 10:00 утра в связи с ремонтными работами

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 апреля, в Центральном районе Тулы произошло отключение воды по нескольким адресам. Так, с 10 часов утра многие туляки остались без водоснабжения в связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Сегодня, 18 апреля, с 10.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Пирогова, д. 6-54, 3-37,

- ул. Советская, д. 86, ул.

- Гоголевская, д. 28.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU