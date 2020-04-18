Около 1500 туляков пожаловались на розничную торговлю и исполнителей услуг

18 Апр 2020 2020-04-18T13:13:10+03:00

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Около 1858 туляков обратились за консультацией в Роспотребнадзор в 1 квартале 2020 года. Почти 1500 претензий претензий было в адрес продавцов и исполнителей услуг, а также 1000 обращений относились к розничной торговле.

Недовольство бытовыми услугами заняло первое место в обращениях граждан, второе место досталось туристической сфере. В связи с распространением коронавируса, туляки массово захотели вернуть себе деньги, а оператору вернуть купленные туры и расторгнуть с ними договор, однако возникали проблемы и с этим и со сроками удовлетворения требований потребителя. Достаточное количество претензий было в адрес услуг связи - туляки возмущались подключением дополнительных платных услуг и изменению оператором тарифного плана, а также тем, что рассмотрением претензий проходит с задержкой. Были вопросы и в сфере финансовых, жилищно-коммунальных, медицинских и транспортных услуг.

При возникновении спорных потребительских ситуаций туляки могут обратиться за консультацией на «горячую линию» Роспотребнадзора по телефону: 55-55-50.

ИСТОЧНИК KP.RU