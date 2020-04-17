За волейбольную «Тулицу» будут играть два игрока казанского «Динамо»
Обе волейболистки отданы в аренду
За волейбольную «Тулицу» будут играть два игрока казанского «Динамо»Фото: материалы пресс-служб
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Волейболистки казанского «Динамо» Татьяна Симанихина и Татьяна Костина продолжат карьеру в тульской «Тулице».
17-летняя центральная блокирующая Костина играла в фарм-команде «Динамо-УОР». 21-летняя либеро Симанихина в сезоне-2019/20 провела 3 матча в чемпионате России за основную команду.
ИСТОЧНИК KP.RU