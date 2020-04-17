В Туле вторая очередь Восточного обхода готова почти на 40%
Работы завершат в октябре
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В Туле продолжается строительство второй очереди Восточного обхода. Работы идут по графику и должны быть завершены в октябре. Сейчас степень готовности составляет почти 40%.
Также в 2020 году полностью отремонтируют 3 моста (в Заокском, Плавском, Кимовском районах) и приступить к ремонту моста через Упу в Большой Туле.
Кроме того, планируется полностью завершить реконструкцию 3 переправ, а также приступить к работам с завершением в 2021 году на 7 объектах.
ИСТОЧНИК KP.RU