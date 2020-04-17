2020-04-17T17:52:45+03:00
Общество

В Туле вторая очередь Восточного обхода готова почти на 40%

Работы завершат в октябре
Мария ВЛАСОВА
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В Туле продолжается строительство второй очереди Восточного обхода. Работы идут по графику и должны быть завершены в октябре. Сейчас степень готовности составляет почти 40%.

Также в 2020 году полностью отремонтируют 3 моста (в Заокском, Плавском, Кимовском районах) и приступить к ремонту моста через Упу в Большой Туле.

Кроме того, планируется полностью завершить реконструкцию 3 переправ, а также приступить к работам с завершением в 2021 году на 7 объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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