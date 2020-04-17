В Туле 18 и 19 апреля ограничат остановку транспорта

17 Апр 2020 2020-04-17T17:17:55+03:00

Ограничение будет действовать с 06:00 до 18:00

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18 и 19 апреля в Туле запретят остановку и стоянку и движение всех видов транспорта.

Ограничение будет действовать с 06:00 до 18:00 по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км), по ул. Киреевской от Щекинского шоссе до ул. Октябрьской.

Запрет не коснется городского пассажирского транспорта, грузового транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU