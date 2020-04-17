Житель Тульской области за украденную пачку сигарет отправится в колонию

17 Апр 2020 2020-04-17T17:07:13+03:00

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Житель Донского признан виновным в разбое. Пьяный мужчина ворвался в магазин в мкр. Центральный. Там он приставил к груди продавца магазина нож и потребовал передать ему пачку сигарет. После этого скрылся. Материальный ущерб составил 80 рублей.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU