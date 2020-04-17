Житель Тульской области за украденную пачку сигарет отправится в колонию
Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы
Изменить размер текста:
Житель Донского признан виновным в разбое. Пьяный мужчина ворвался в магазин в мкр. Центральный. Там он приставил к груди продавца магазина нож и потребовал передать ему пачку сигарет. После этого скрылся. Материальный ущерб составил 80 рублей.
Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU