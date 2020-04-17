2020-04-17T16:37:41+03:00
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Более 200 жителей Тульской области из многодетных семей стали волонтерами

Добровольцы доставили 1 780 продуктовых наборов
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области 230 жителей из многодетных семей стали волонтерами. Мамы и папы выехали в самые отдаленные уголки региона для того, чтобы доставить людям продуктовые наборы.

Совместно с социальными центрами добровольцы доставили 1 780 продуктовых наборов (более 3 500 коробок).

Напомним, такие наборы вручают одиноким пенсионерам старше 85 лет, малоимущим многодетным семьям, одиноким малоимущим матерям, одиноким инвалидам-колясочникам, одиноким родителям, воспитывающим ребенка-инвалида. Всего для них сформировано 27 тысяч наборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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