Житель Тульской области угнал автомобиль, чтобы доехать до дома
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Изменить размер текста:
В Ефремове местный житель поздней ночью угнал ВАЗ-2105 1990 года выпуска и поехал на нем домой. Машина была припаркована около одного из домов и не была оборудована сигнализацией.
После того, как владелец обнаружил её отсутствие, он обратился в полицию. Полицейские выяснили, что к угону причастен 18-летний житель района.
Автомобиль найден и возвращён владельцу, а подозреваемый доставлен в отдел МВД для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU