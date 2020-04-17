Житель Тульской области угнал автомобиль, чтобы доехать до дома

17 Апр 2020 2020-04-17T16:03:32+03:00

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В Ефремове местный житель поздней ночью угнал ВАЗ-2105 1990 года выпуска и поехал на нем домой. Машина была припаркована около одного из домов и не была оборудована сигнализацией.

После того, как владелец обнаружил её отсутствие, он обратился в полицию. Полицейские выяснили, что к угону причастен 18-летний житель района.

Автомобиль найден и возвращён владельцу, а подозреваемый доставлен в отдел МВД для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU