2020-04-17T15:59:46+03:00
Звезды

Туляки смогут посмотреть с 23 апреля на одной из видеоплатформ премьерный показ сериала, снятого в их городе

«Мир! Дружба! Жвачка» - история про взросление в 90-е годы ХХ века
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки смогу посмотреть с 23 апреля на одной из видеоплатформ премьерный показ сериала, снятого в их городеТуляки смогу посмотреть с 23 апреля на одной из видеоплатформ премьерный показ сериала, снятого в их городеФото: материалы пресс-служб
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«Мир! Дружба! Жвачка!» — драматический восьмисерийный сериал, в котором глазами подростков показана разная и бурная жизнь 90-х, особенного времени, когда казалось, что можно все.

Местом для съемок сериала Тула была выбрана не случайно. Во-первых, этой родной город режиссера-постановщика картины Ильи Аксенова. Во-вторых, по словам продюсеров, здесь сохранилась особая атмосфера и дух - на улицах Горького, Кирова, Пузакова и Куркова, под мостом у Горячки, в парке Центральный и в Криволучье. А вот одна из самых «боевиковых» сцен снималась на рынке в Киреевске. Многие места в Туле связаны с детством самого Ильи Аксенова.

- Пилотную серию мы снимали на крыше дома, в котором я жил в 1993 году, как раз в то время, когда происходит действие сериала, - рассказывает он. - По сценарию машину угоняют практически напротив «моего» подъезда на Максима Горького. В этой истории, как и в самих 90-х, все настолько перепутано, перемешано и местами абсурдно, что лучшего сценариста, чем жизнь людей в то время, и не придумать.

Как признаются создатели сериала, задуман он был еще 10 лет назад. За это время было сделано несколько попыток написать сценарий, но история долго не складывалась. Главный герой «Мир! Дружба! Жвачка!» 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не хочет ходить в музыкалку, не знает, как общаться с девчонками и с кого из взрослых брать пример. С одной стороны — честная, но бедная семья с мамой-продавщицей и папой-доцентом, с другой — опасный мир афганского ветерана дяди Алика, которого сыграл Юрий Борисов. А тут еще и девочка Женя, знакомство с которой запускает череду необратимых событий, которые навсегда изменят жизнь Саньки.

В ролях: Юрий Борисов, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Ангелина Стречина, Сергей Степин, Никита Павленко, Аскар Нигамедзянов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Туляки смогут посмотреть с 23 апреля на одной из видеоплатформ премьерный показ сериала, снятого в их городе
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