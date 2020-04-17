В Тульской области водитель иномарки не уступила дорогу и спровоцировала ДТП
В результате аварии женщина получила травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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16 апреля в 13.55 на улице Лукашина в Щекине произошло ДТП. 37-летняя женщина на автомобиле «Сhevrolet Lacetti» столкнулась с «ЗАЗ Шанс» под управлением 60-летнего мужчины.
По предварительной информации, авария произошла на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Женщина при повороте налево, не уступила дорогу приближающемуся во встречном направлении автомобилю.
Затем «ЗАЗ Шанс» наехал на дерево. В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля «Сhevrolet Lacetti».
ИСТОЧНИК KP.RU