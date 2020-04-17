В Тульской области мошенники инсценировали 23 ДТП, чтобы получить деньги по страховке

17 Апр 2020 2020-04-17T15:36:35+03:00

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В Тульской области 9 участников организованной преступной группы, в том числе бывшие сотрудники ГИБДД обвиняются в 23 эпизодах мошенничества в сфере автострахования.

В марте 2016 года 38-летний житель Тулы собрал своих знакомых в ОПГ. Они инсценировали 23 ДТП на территории города и области.

В дальнейшем подельники незаконно получили страховые выплаты по заключенным ранее со страховыми компаниями договорам обязательного страхования гражданской ответственности и договорам добровольного страхования транспортных средств.

Таким образом, мошенники получили от 5 страховых компаний более 7 млн рублей.

В ходе следствия фигуранты уголовного дела причиненный ущерб возместили добровольно в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU