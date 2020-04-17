2020-04-17T14:57:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле 49 человек нарушили запрет на посещение парков и скверов

Ещё 8 предпринимателей осуществляли деятельность вопреки ограничениям
Мария ВЛАСОВА
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16 апреля полицейские выявили 49 нарушений. В нарушение требований Указа губернатора Тульской области жители находились на территориях парков и общественных пространств и мест погребения.

Ещё 8 административных материалов составлено в отношении предпринимателей.

Кроме того, полицейские патрули сообщают гражданам об ограничениях и запретах посредством громкоговорителей.

Полицейские ещё раз обращаются к тулякам с просьбой оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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