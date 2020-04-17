2020-04-17T14:33:41+03:00
Происшествия

Житель Тульской области почти четыре месяца прятал в своей квартире тело убитого знакомого

По данному факту возбуждено уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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40-летнего жителя Тульской области обвиняют в совершении убийства.

По предварительным данным, в декабре 2019 года пьяный мужчина в одной из квартир дома на ул. Чехова в Киреевске ударил ножом в грудную клетку и бедро своего 36-летнего знакомого. Инцидент произошел в ходе ссоры. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

После совершения преступления злоумышленник скрыл тело знакомого в своей квартире, где оно и было обнаружено 16 апреля 2020 года.

Следственным отделом по городу Киреевск СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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