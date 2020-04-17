Житель Тульской области почти четыре месяца прятал в своей квартире тело убитого знакомого
40-летнего жителя Тульской области обвиняют в совершении убийства.
По предварительным данным, в декабре 2019 года пьяный мужчина в одной из квартир дома на ул. Чехова в Киреевске ударил ножом в грудную клетку и бедро своего 36-летнего знакомого. Инцидент произошел в ходе ссоры. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.
После совершения преступления злоумышленник скрыл тело знакомого в своей квартире, где оно и было обнаружено 16 апреля 2020 года.
Следственным отделом по городу Киреевск СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU