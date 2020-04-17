2020-04-17T13:01:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле изменилось расписание городского пассажирского транспорта

Изменения произошли для недопущения распространения коронавирусной инфекции
Мария ВЛАСОВА
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С 17 апреля с 10:00 до 16:00, а также с 20:00 до 21:00 в Туле сократили количество транспорта на улицах города с учетом возможности соблюдения социальной дистанции.

В то же время его количество осталось без изменений с 05:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 для того, чтобы жители смогли добираться до работы и обратно.

Изменения в работе муниципального городского пассажирского транспорта произошли для недопущения распространения коронавирусной инфекции и для того чтобы минимизировать поездки граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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